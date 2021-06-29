Ученые обнаружили новые свидетельства потенциальной обитаемости Марса

Кратер Гейла на Марсе мог быть на протяжении тысяч или даже миллионов лет обитаемым. К такому выводу пришли ученые, проведя анализ найденной там глины. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Образцы марсианской поверхности внутри кратера Гейла взял марсоход NASA Curiosity в 2016 году. Проведя анализ почвы при помощи рентгеновских лучей, производимых бортовыми инструментами устройства, исследователи заметили глинистый минерал глауконит, связанный с так называемыми глауконитовыми глинами, косвенно указывающими на период обитаемости кратера, где в прошлом располагалось озеро.

Остатки глауконитовых глин являются доказательством существования благоприятных для зарождения жизни условий: температуры от -3 до 15 ° C и воды с нейтральным pH.

«Существование глауконитовых глин указывает на присутствие жидкой воды, сохраняющейся долгое время в стационарных условиях», - сообщила Элизабет Лоса-Адамс из Университета Виго.

При этом пока результатов исследования не достаточно для утверждения того, что на Марсе когда-то действительно существовала жизнь, отметили ученые.