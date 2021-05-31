Ровер Curiosity запечатлел сияющие облака на Марсе

Марсоход Curiosity сфотографировал на Красной планете серебристые и перламутровые облака. Они состоят преимущественно из замороженного углекислого газа. Лучи солнца проходят через кристаллы льда, именно это создает эффект переливающихся облаков. Это нечастое явление, так как в атмосфере Красной планеты облака образуются очень редко, обычно – в самое холодное время года.

Ровер Curiosity работает на Марсе почти 9 лет, но такие качественные фотографии природного явления прислал впервые.

Ранее в NASA сообщили, что марсоход Perseverance сумел получить кислород из атмосферы Красной планеты. По словам представителей космического агентства, выделить кислород удалось с помощью экспериментального прибора Moxie.