Франция проиграла Швейцарии и покинула Евро-2020

Сборная Франции проиграла команде Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Игра состоялась в Бухаресте. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. После серии пенальти швейцарцы одолели французов (5:4).

В основное время в ворота забили Карим Бензема, Поль Погба, Харис Сеферович, Марио Гавранович.

В 1/4 финала сборная Швейцарии сыграет с Испанией. Ранее испанские футболисты вышли в четвертьфинал Евро-2020, обыграв хорватов в матче 1/8 турнира. Встреча в Копенгагене завершилась со счетом 5:3.