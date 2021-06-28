Испанцы обыграли хорватов и вышли в четвертьфинал Евро-2020

Футболисты сборной Испании вышли в четвертьфинал Евро-2020 обыграв хорватов в матче 1/8 турнира. Встреча в Копенгагене завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев.

Определять победителя пришлось в дополнительное время, так как основные 90 минут завершились со счетом 3:3.

В дополнительное время и те и другие несколько раз могли поставить точку в противостоянии. Подопечные Луиса Энрике в этом деле оказались более удачливыми и усилиями Альворо Мораты и Микеля Оярсабаля довели матч до победы.

Теперь испанцам предстоит отправиться в Санкт-Петербург, где они встретятся с победителем пары Франция-Швейцария.