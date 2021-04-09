В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Ранее Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди постоянно находятся в доме модельера и, как предполагается, намерены завладеть его имуществом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В особняк 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева приехали следователи. На видео, снятом корреспондентом «Звезды», видно, как сотрудники правоохранительных органов выходят из служебного автомобиля и направляются к дому кутюрье.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди находятся в доме Зайцева и, как предполагается, намерены завладеть его имуществом.
Информацию об этом ранее опубликовали некоторые СМИ. Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить появившиеся сообщения и доложить о результатах.