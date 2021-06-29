«Кого увидел - тому помог»: прославившийся после потопа в Ялте мужчина рассказал о своем подвиге

Спасавший прохожих во время потопа в Ялте местный житель Мурад Бурзиев признался, что не видит ничего особенного в этом поступке. О помощи людям и своей реакции на последующую известность в социальных сетях он рассказал «Звезде».

В середине июня в Ялте прошли сильные дожди, из-за чего по улицам стало практически невозможно передвигаться - бурные потоки буквально сбивали людей с ног и уносили с собой. Видео, на котором Бурзиев помогает людям перейти бушующую воду, позже появилось в социальных сетях. Горожане благодарили отважного мужчину в комментариях и попросили правительство наградить его за мужество и самоотверженность.

Бурзиев рассказал, что в то утро собирался поехать к маме в Алушту, но выехать до того, как дождь разошелся, не успел. Увидев, что воды становится все больше, ялтинец отправился спасать свою машину.

«С железом разобрался, а потом уже увидел людей, как-то нетвердо ходят. У меня, слава богу, вес хороший, водой сильно не носило, поэтому кого увидел - тому помог... У меня возле дома был островок безопасности, с которого через поток надо было зайти ко мне в подъезд. Там уже, как могли, обогрели людей, соседи помогали. Одну женщину даже на ночь приютили мои соседи, нереально было выбраться», - пояснил Бурзиев.

По словам мужчины, в воде он провел около двух часов и помог примерно десяти людям. В тот же день Бурзиев увидел в социальных сетях ролик со своим участием.

«Все мы тщеславные, конечно, сначала льстило, потом немножко стало напрягать. Мне было достаточно от друзей: мол, молодец какой. А тут уже пошел такой шквал, я даже не могу соизмерить то, что сделал, и какой ажиотаж пошел. Я такого не вижу ничего особого», - сказал ялтинец.

Ранее сообщалось, что в результате потопа в Ялте пострадало более полусотни человек. Шестеро попали в больницы. В поселке Кызылташ погиб 26-летний молодой человек, его смыло грязевым потоком. Еще одна женщина пропала без вести, ее поиски успехами не увенчались.