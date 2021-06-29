Россиянам напомнили о дополнительном выходном в июле в ряде регионов страны

Вторник, 20 июля, в ряде российских регионах объявлен выходным днем. Об этом рассказала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, российские субъекты имеют право устанавливать дополнительные нерабочие дни. В связи с этим регионы традиционно воспользуются этой возможностью из-за мусульманского праздника Курбан-байрам.

При этом, как напомнила Иванова-Швец, в ТК РФ прописано, что религиозные праздники не внесены в перечень официальных праздничных дней, передает агентство «Прайм».

Ранее в Минтруде заявили, что новогодние каникулы в 2022 году в России продлятся 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Кроме того, руководитель ведомства Антон Котяков рассказал и о майских праздниках в следующем году, которые, по его словам, тоже будут продолжительными.