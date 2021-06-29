Военные США открыли артиллерийский огонь после атаки базы в Сирии

Военнослужащие США открыли артиллерийский огонь после ракетного удара по своей базе в Сирии. Об этом заявил представитель коалиции Уэйн Маротто.

По словам Маротто, силы США в Сирии попали под ракетный удар. «В целях самозащиты» американские военные открыли контрбатарейный артиллерийский огонь. Огонь велся по позициям, с которых, по мнению военнослужащих США, производился ракетный обстрел.

Ранее Маротто рассказал, что коалиция во главе с США подтвердила, что на их силы в Сирии была произведена ракетная атака. Военная база была атакована примерно в 19:44 по местному времени. Для атаки использовались несколько ракет.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по объектам на границе Сирии и Ирака. Как сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, эти объекты принадлежат группировкам, которые поддерживает Иран.