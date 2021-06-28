В Шотландии сообщили о новых данных в разгадке тайны лох-несского чудовища

Падение уровня воды в шотландском озере Лох-Несс может привести к решению загадки одноименного чудовища, которое, согласно британской мифологии, обитает в водоеме. Как сообщает Daily Star со ссылкой на RNLI, из-за засушливой погоды уровень воды в озере сейчас «самый низкий из когда-либо зарегистрированных».

Согласно данным метеорологического бюро страны, в ряде регионов Шотландии в этом году в июне выпало менее трети обычного количества осадков. Речь идет всего о 20,8 мм осадков против 39,5 мм, выпадающих в обычное время в это время года. Более того, долгосрочные прогнозы обещают повышение температуры выше среднего в июле.

На этом фоне уровень воды в озере падает, что, по мнению охотника за существом, обитающем в крупнейшем по объему пресноводном резервуаре в Великобритании, может поспособствовать разгадке тайны.

«За 30 лет, проведенных здесь (на берегу Лох-Несс – прим. ред.), я не могу припомнить, чтобы когда-либо видел воду так низко. Если так и будет продолжаться, то тайна Несси будет раскрыта», - выразил уверенность Стив Фелтхэм, который на протяжении трех десятилетий ведет работу по обнаружению лох-несского чудовища.

Ранее бывший профессор Политехнического института Вирджинии Генри Бауэр сообщил, что разгадал загадку лох-несского чудовища. По словам мужчины, известный монстр может оказаться древней черепахой, на данный момент неизвестной науке.