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Пользователи Сети заметили лох-несское чудовище во время прямой трансляции с видом на озеро

Алена Миронова
13:03 02.04.2021
Эксперты не нашли явлению абсолютно никакого объяснения и зарегистрировали этот случай официально как пятое наблюдение чудовища за этот год.
Пользователи Сети заметили лох-несское чудовище во время прямой трансляции с видом на озеро
© Фото: lochness.co.uk
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Кайлин Уонгл из Орегона заметила медленно движущуюся по поверхности воды фигуру во время просмотра прямой трансляции пресноводного озера Лох-Несс в Шотландском нагорье.

«Я несколько раз пересмотрела это видео, пока не поняла, что именно я увидела. Девять минут мне потребовалось на то, чтобы осознать, что это действительно было лох-несское чудовище. Я в это верю на 100%. Мы ведь до сих пор так много не знаем о мире, в котором живем», - передает Daily Mail слова девушки.

Этот прецедент официально зарегистрировали как пятое наблюдение лох-несского чудовища в этом году, поскольку этому явлению не нашли никакого объяснения. 

Кайлин отметила, что кем бы ни было это чудовище - оно достаточно умно, умеет прятаться и может даже абсолютно незаметно для всех наблюдать за людьми прямо из воды. Она выразила надежду на то, что когда-либо ей удастся посетить Шотландию и увидеть лох-несское чудовище собственными глазами.

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