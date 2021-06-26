Собянин: каждый день в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с заражением коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это оказывает значительное давление на медицинскую систему города.

«Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы», - заявил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам мэра, число занятых больными COVID-19 коек приближается к 15 тысячам - всего доступно 20 тысяч. Собянин также отметил, что за пятницу на вакцинацию от коронавируса записали около 86 тысяч человек. При этом никаких проблем с записью, вакцинацией и наличием препаратов на наблюдается.