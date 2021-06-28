Москвичей предупредили о надвигающемся «суперливне»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 28 июня, в Москве ожидается «суперливень». Он принесет до 70% месячной нормы осадков. По словам Тишковца, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.

«По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период - это вечерние часы с 15.00 до 21.00», - сообщил Тишковец в соцсетях.

«Суперливень» будет сопровождаться шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду, местами и до 21-26 метров в секунду. Также Тишковец спрогнозировал град диаметром до 3-6 сантиметров.

«При такой скорострельности ливней есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа», - резюмировал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части РФ температура в начале июля будет заметно превышать климатическую норму. Ожидается, что температура превысит норму на четыре градуса, а в Северо-Западном федеральном округе – на два градуса.