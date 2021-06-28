Иногда оно возвращается: в Гидрометцентре спрогнозировали аномальное тепло в июле

На большей части Российской Федерации температура в начале июля будет заметно превышать климатическую норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории, особенно в Поволжье и на Урале, она будет выше на восемь градусов в начале июля, будет сохраняться опасная погода. В Якутии аналогичная ситуация: тоже выше нормы на четыре-восемь градусов, до 30 градусов», - цитирует метеоролога РИА Новости.

В центральных регионах страны ситуация будет чуть лучше. Ожидается, что температура превысит норму на четыре градуса, а в Северо-Западном федеральном округе – на два градуса.

Ранее в Москве распространили экстренное предупреждение о непогоде. Жителей столицы в понедельник ожидают гроза, ливень и шквалистый ветер. Скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду. После грозы и ливня ожидается, что из столицы уйдет аномальная жара – температура на неделе составит от 24 до 29 градусов тепла.