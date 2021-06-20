Врач перечислил неочевидные симптомы рака печени

Для рака печени, характерен так называемый «синдром малых признаков». О том, как организм сигнализирует об этом страшном заболевании, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

Среди признаков рака печени - апатия, слабость, снижение веса, болезненные ощущения.

«А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения», — сказал врач.

Ранее специалисты Американского онкологического общества (American Cancer Society) рассказали о новых симптомах, по которым можно установить, что у человека, возможно, в печени развивается рак.