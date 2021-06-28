Эксперт рассказал о последствиях пробежки на голодный желудок

Утренняя пробежка на голодный желудок создает благоприятные условия для похудения. Об этом рассказал тренер по триатлону Александр Халаманов.

«По причине сна и большого интервала в приемах пищи (от восьми часов) уровень инсулина в организме понижен. Таким образом, если вы начнете бегать на голодный желудок, жиросжигание будет происходить быстрее», - пояснил специалист в беседе с РИА Новости.

Однако потеря веса не произойдет, если не следить за уровнем калорий, которые поступают в организм в течение дня - этот момент в вопросе похудения приоритетнее, уточнил Халаманов. Однако благоприятные условия для сброса лишних килограммов будут созданы.

Если у человека есть гастрит либо другие заболевания желудочно-кишечного тракта, все же следует посоветоваться с врачом, добавил Халаманов. Он также пояснил, что легкий завтрак перед утренней пробежкой поможет чувствовать себя бодрее.

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