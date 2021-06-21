Эксперт назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале

Любое упражнение со свободным весом, выполненное неосмысленно, может привести к травме. Об этом заявил тренер по триатлону Александр Халаманов.

«В приседаниях со штангой, становой тягой и жиме лежа задействовано больше всего суставов. Вне зависимости от уровня подготовки эти три упражнения рекомендуется делать с партнером, который способен подстраховать, особенно если речь идет о больших весах», - передает РИА Новости слова эксперта.

Халаманов отметил, что в случае отсутствия партнера, можно выполнять эти упражнения в машине Смита - она позволяет в любой момент повернуть гриф и безопасно закончить упражнение в любой фазе.

Зачастую происходят случаи, когда люди случайно кидают себе грифы на стопы, получают растяжения или же вывихи при приседаниях со штангой. Профессиональные штангисты могут вовремя сгруппироваться в случае, когда что-то идет не так, тем самым сводят ущерб для здоровья к минимуму. Посетители фитнес-залов, как правило, не умеют этого делать.