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Опрос показал, что россияне больше верят мифам в интернете, чем врачам

Виктория Ивашечкина
07:26 28.06.2021
По мнению специалистов, подобная ситуация могла стать следствием неприятного опыта пациента в прошлом во время неудачного лечения.
Опрос показал, что россияне больше верят мифам в интернете, чем врачам
© Фото: pixabay
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Российские пациенты доверяют непроверенной медицинской информации в интернете больше, чем словам врачей. Однако, как говорится в исследовании цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы для врачей «Врачи РФ», переубедить россиян возможно.

Данное исследование было проведено в июне текущего года, оно основано на опросе 1278 практикующих врачей.

«Большинство опрошенных врачей (70%) согласны с утверждением, что пациенты зачастую доверяют непроверяемой информации в интернете», - сказано в сообщении.

При этом большинство респондентов (68%) заявили, что переубедить пациента, который начитался материала сомнительного качества о заболевании, довольно сложно, но в целом возможно.

Почти половина специалистов (48%) считают, что подобная ситуация могла стать следствием неприятного опыта пациента в прошлом при неудачном лечении. А 45% опрошенных уверены, что пациенты предпочитают альтернативные методы лечения, чтобы избежать медицинских процедур, передает РИА Новости.

«Иногда люди полагают, что могут самостоятельно поставить себе диагноз и назначить лечение, изучив различные материалы в сети», - подчеркнула врач Екатерина Кузина.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что на просторах Интернета можно найти множество советов по самостоятельному лечению коронавирусной инфекции. Они, как отметил специалист, при лучшем раскладе не помогут, а при худшем - еще больше навредят здоровью больного.

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