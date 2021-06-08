В лучшем случае бесполезно: врач оценил народные методы лечения COVID-19

На просторах Интернета можно найти множество советов по самостоятельному лечению коронавирусной инфекции, которые при лучшем раскладе не помогут, а при худшем - еще больше навредят здоровью больного. Такое мнение высказал врач-терапевт Георгий Сапего.

Так, к примеру, некоторые народные рецепты рекомендуют принимать пару капель перекиси водорода внутрь для борьбы с кислородным голоданием. Медик объяснил, что вместе с ними в организм придет ничтожно мало кислорода, что никак не повлияет на ситуацию. Если же выпить больше перекиси, можно столкнуться с болью в животе и тошнотой.

Другие сайты советуют употреблять соду для лечения COVID-19. Сапего указал, что самостоятельный прием этого вещества не принесет никакой пользы человеку и является опасным.

«Ощелачивать больного человека содой могут только в реанимации, когда ему уже совсем плохо. Это не домашнее лечение», - подчеркнул специалист в беседе с радио Sputnik.

Врач обозначил, что сода по-прежнему используется для борьбы с изжогой, хотя и не является лучшим средством при данной проблеме и подходит не всем категориям населения. Также способность соды нейтрализовать кислоту порой используют спортсмены как своего рода допинг, помогающий при избытке кислоты в мышцах. Однако «такой фокус» имеет последствия и может быть вынесен только здоровыми и молодыми людьми.