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Евкуров оценил учения командиров соединений Сухопутных войск ВС РФ под Оренбургом

Виктория Ивашечкина
06:57 28.06.2021
По словам замминистра обороны, необходимо определить основные ошибки, которые были выработаны в ходе проверок.
Евкуров оценил учения командиров соединений Сухопутных войск ВС РФ под Оренбургом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров оценил масштабные учения, которыми завершились сборы командиров российских соединений на Тоцком полигоне под Оренбургом. Он напомнил, что данные мероприятия проводятся один раз в два года.

«Целями и задачами являются подведение итогов на уровне таких сборов со всем руководящим составом органов боевой подготовки, определение основных направлений деятельности, основных ошибок, которые были выработаны в ходе проверок. Также важно наработать определенную практику с учетом опыта и определить, как исправить допущенные ошибки», - подчеркнул Евкуров.

Напомним, данные сборы проводились для демонстрации новых способов и форм ведения боевых действий руководящему составу органов боевой подготовки и командирам соединений ВС РФ.

В учении были задействованы 25 вертолетов. Они, как подчеркивалось, обеспечивали высадку спецназа и их прикрытие.

Сбор руксостава органов боевой подготовки впервые проводился на Тоцком полигоне. В нем приняли участие около 300 командиров соединений Сухопутных войск и руководителей органов боевой подготовки Вооруженных Сил России, а также военные делегации Беларуси, Армении, Казахстана.

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