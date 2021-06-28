Евкуров оценил учения командиров соединений Сухопутных войск ВС РФ под Оренбургом

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров оценил масштабные учения, которыми завершились сборы командиров российских соединений на Тоцком полигоне под Оренбургом. Он напомнил, что данные мероприятия проводятся один раз в два года.

«Целями и задачами являются подведение итогов на уровне таких сборов со всем руководящим составом органов боевой подготовки, определение основных направлений деятельности, основных ошибок, которые были выработаны в ходе проверок. Также важно наработать определенную практику с учетом опыта и определить, как исправить допущенные ошибки», - подчеркнул Евкуров.

Напомним, данные сборы проводились для демонстрации новых способов и форм ведения боевых действий руководящему составу органов боевой подготовки и командирам соединений ВС РФ.

В учении были задействованы 25 вертолетов. Они, как подчеркивалось, обеспечивали высадку спецназа и их прикрытие.

Сбор руксостава органов боевой подготовки впервые проводился на Тоцком полигоне. В нем приняли участие около 300 командиров соединений Сухопутных войск и руководителей органов боевой подготовки Вооруженных Сил России, а также военные делегации Беларуси, Армении, Казахстана.