Новые способы победить: сборы командиров под Оренбургом завершились масштабными учениями

Сборы командиров соединений Сухопутных войск ВС РФ по Оренбургом завершились масштабными учениями, которые проводились для демонстрации новых способов и форм ведения боевых действий руководящему составу органов боевой подготовки и командирам соединений Вооруженных Сил России.

Реактивные системы «Град» нанесли массированный удар по противнику на расстоянии 18 километров. Также по цели работают расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц. Они полупрямой наводкой добивают цели противника. На разрозненные силы условного противника наступают танки Т-72Б3. Их действия координируют беспилотники. Они в режиме онлайн сообщают танкистам, в каком направлении двигаться и где находится «противник». В учении также были задействованы 25 вертолетов. Они обеспечивали высадку спецназа и их прикрытие.

Сбор руководящего состава органов боевой подготовки впервые проводился на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В нем приняли участие около 300 командиров соединений Сухопутных войск и руководителей органов боевой подготовки Вооруженных Сил России, а также военные делегации Белорусси, Армении и Казахстана. Его целями являлись доведение требований новых руководящих документов по планированию и учету мероприятий боевой подготовки, а также выработка единых подходов по внедрению передового опыта в подготовку войск.