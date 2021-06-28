Корабли ВМФ России отразили воздушную «атаку» на учениях в Средиземном море

Экипажи пяти кораблей ВМФ РФ отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море.

«Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», - рассказали в Минобороны.

В учениях приняли участие следующие корабли: ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». В ведомстве отметили, что «особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника».

По задумке, корабли совместно с подлодками «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», а также с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38 выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим, а также пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ «Тартус».

Ранее сообщалось, что истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 провели учебные полеты в восточной части Средиземного моря. Полеты прошли в сопровождении истребителей Су-35 и Су-34. Экипажи МиГ-31К провели электронные пуски ракет по условному противнику.