Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Корабли ВМФ России отразили воздушную «атаку» на учениях в Средиземном море

Виктория Ивашечкина
06:20 28.06.2021
Особое внимание уделялось противодействию самолетам и вертолетам условного противника.
Корабли ВМФ России отразили воздушную «атаку» на учениях в Средиземном море
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Экипажи пяти кораблей ВМФ РФ отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море.

«Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», - рассказали в Минобороны.

В учениях приняли участие следующие корабли: ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». В ведомстве отметили, что «особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника».

По задумке, корабли совместно с подлодками «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», а также с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38 выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим, а также пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ «Тартус».

Ранее сообщалось, что истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 провели учебные полеты в восточной части Средиземного моря. Полеты прошли в сопровождении истребителей Су-35 и Су-34. Экипажи МиГ-31К провели электронные пуски ракет по условному противнику.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Миг-31К и Ту-22М3 провели учебные полеты над Средиземным морем
05:20 Армия
Видео
Новые способы победить: сборы командиров под Оренбургом завершились масштабными учениями
20:43 Армия
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
01:31 В стране и мире
Конец изнуряющей жары: в Москву приходит долгожданное похолодание
01:11 В стране и мире
«Развязаны руки для произвола»: Лавров сравнил западный миропорядок с «лихими девяностыми»
Популярное
Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Собянин: каждый день в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с COVID-19
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.