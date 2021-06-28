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Врач рассказала, какой препарат стоит принять перед прививкой от COVID-19

Иван Линдеманн
05:36 28.06.2021
Из-за повышения свертываемости появляется некоторый риск тромбообразования. Его можно избежать, приняв соответствующие препараты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
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Перед прохождением вакцинации важно помнить о возможности образования тромбов. Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе со «Звездой» напомнила, какие меры следует принять, чтобы снизить риски.

Эксперт отметила, что после прививки идут изменения в биологии крови. Из-за повышения свертываемости появляется некоторый риск тромбообразования. Его можно избежать, приняв соответствующие препараты.

«Когда идете на прививку, выпейте кардиоаспирин, выпейте антиагреганты. Любой препарат, какой есть дома. Риски надо снижать. Это доктор должен объяснять, но боюсь, там не доктора все-таки, а фельдшеры. Этот момент лучше не упустить, и людям объяснять, что обязательно пить больше воды и принимать антиагреганты», - рассказала врач-терапевт.

Ранее представитель ВОЗ Милета Вуйнович порекомендовала проходить вакцинацию при любом уровне антител. Вакцина не опасна для людей, в крови которых уже присутствуют антитела - таким образом, вакцинацию стоит проходить при любом титре.

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