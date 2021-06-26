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В ВОЗ рекомендовали проходить вакцинацию от COVID-19 при любом уровне антител

Алексей Курильченко
15:30 26.06.2021
Представитель Всемирной организации здравоохранения призвала проходить вакцинацию от коронавируса при любом титре антител.
В ВОЗ рекомендовали проходить вакцинацию от COVID-19 при любом уровне антител
© Фото: Rouelle Umali, XinHua, Globallookpress
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Прививка от коронавируса не может причинить вред людям с наличием в организме антител. Таким образом, вакцинацию стоит проходить при любом титре. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», - цитирует ТАСС слова представителя.

Вуйнович отметила, что Россия уже предоставила организации все данные для оценки препарата «Спутник V» - представитель считает, что этот процесс скоро завершится.

Ранее Вуйнович заявила о том, что вероятность одержать полную победу над COVID-19 до конца этого года невелика. Она отметила, что необходимо усилить темпы вакцинации, помочь всем странам получить препараты. Тогда это будет положительно влиять на динамику.

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