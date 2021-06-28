Кардиолог рассказал, можно ли пить кофе в жару

Кофе в жару может стать опасным для организма напитком. Врач-кардиолог Асият Хачирова в беседе с радио Sputnik назвала меры предосторожности, которые следует соблюдать при употреблении кофе в жаркую погоду.

Врач напомнила, что не стоит забывать о мочегонном эффекте кофе. В жару сохранение водного баланса приобретает особое значение, и важно избегать обезвоживания. На каждый стакан кофе следует пить аналогичный объем воды.

Сколько пить кофе в жару – вопрос индивидуальный. Эксперт подчеркнула, что если после выпитой чашки появляется тревожность, тахикардия и чувство беспокойства, то больше пить кофе не стоит. Однако до такого состояния лучше не доводить.

Также не стоит забывать о популярных кофейных смесях. Так, смесь кофе и энергетика в жаркую погоду может привести к недопустимой нагрузке на сердце. А употребляя кофейные коктейли с соками, надо не забывать о их высокой калорийности.