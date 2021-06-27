Гроза, ливень, шквалистый ветер: в Москве объявили экстренное предупреждение

В Москве распространили экстренное предупреждение о непогоде. Жителей столицы в понедельник ожидают гроза, ливень и шквалистый ветер.

Как сообщили в столичном главке МЧС, предупреждение будет действовать с 9 утра и до конца понедельника. Скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду.

«В связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 9 часов утра с сохранением до конца суток 28 июня по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе шквалистое усиление ветра 17-22 метров в секунду», - говорится в предупреждении.

Ранее синоптики предупредили, что в понедельник в Москве сохранится аномальная жара – температура поднимется до 32 градусов в первой половине дня. Однако уже во вторник можно ожидать постепенного спада – остаток недели термометры будут показывать от 24 до 29 градусов тепла.