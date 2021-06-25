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Военные перебрасывают в Тулу мобильный многопрофильный госпиталь для борьбы с COVID-19

Кирилл Васин
04:07 25.06.2021
В составе госпиталя: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.
Военные перебрасывают в Тулу мобильный многопрофильный госпиталь для борьбы с COVID-19
© Фото: Минобороны России
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Западный военный округ перебрасывает мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении коронавирусной инфекции жителям города Тула.

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест Западного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 200 километров из подмосковного Алабино в Тулу.

В составе полевого медицинского подразделения 133 медработника, врачи инфекционисты, реаниматологи и другие специалисты и 34 единиц специальной военной техники.

По завершению марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в городе, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи местному населению.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

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