В Курской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

С первой июля в Курской области вводится обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

«Чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции», - цитирует РИА Новости заместителя главы региона Андрея Белостоцкого.

По словам Белостоцкого, главная задача властей региона – привить первым компонентом вакцины не менее 70% от числа запланированных в срок до первого сентября. Таким образом в области будет создана «подушка безопасности», которая должна позволить избежать всплеска заболеваемости осенью.

Ранее стало известно, что проходить тест на антитела перед прививкой от COVID-19 не нужно, так как вакцины безопасны. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что в России в настоящий момент не зафиксировано летальных исходов после прививания от коронавируса.