Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Курской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Вадим Синицын
23:53 28.06.2021
Главная задача властей региона – привить первым компонентом вакцины не менее 70% от числа запланированных в срок до первого сентября.
В Курской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

С первой июля в Курской области вводится обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

«Чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции», - цитирует РИА Новости заместителя главы региона Андрея Белостоцкого.

По словам Белостоцкого, главная задача властей региона – привить первым компонентом вакцины не менее 70% от числа запланированных в срок до первого сентября. Таким образом в области будет создана «подушка безопасности», которая должна позволить избежать всплеска заболеваемости осенью.

Ранее стало известно, что проходить тест на антитела перед прививкой от COVID-19 не нужно, так как вакцины безопасны. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что в России в настоящий момент не зафиксировано летальных исходов после прививания от коронавируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:04 В стране и мире
Лавров обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Нагорный Карабах
19:36 В стране и мире
Видео
Потоп и разрушения: кадры последствий «суперливня» в Московском регионе
20:24 В стране и мире
В Ялте назвали предварительную сумму ущерба от наводнения
18:20 Армия
Видео
Воздух Средиземноморья: как прошли полеты МиГ-31К с «Кинжалами» и Ту-22М3 у берегов Сирии
17:03 В стране и мире
Белоруссия отзывает своего постоянного представителя при Евросоюзе
Популярное
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.