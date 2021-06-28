В Пентагоне заявили об авиаударах ВВС США по объектам на границе Ирака и Сирии

Военно-воздушные силы США нанесли оборонительные авиаудары по объектам на границе Сирии и Ирака. Об этом заявили в Пентагоне.

Как сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, эти объекты принадлежат группировкам, которые поддерживает Иран. По его словам, удары были произведены по указанию президента США Джо Байдена.

«Учитывая продолжающуюся серию нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях для срыва и предотвращения такого рода нападений», - уточнил Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону.

«Удары были необходимы для устранения угрозы и имели надлежащее ограничение по масштабам», - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон отказался от закупок истребителей F-35. В управлении по испытаниям заявили, что у самолета было обнаружено почти 900 дефектов, большинство из которых могут угрожать безопасности летчиков и снижать эффективность операций.