Названы опасные для мозга продукты

Существует связь между рационом питания и развитием болезни Альцгеймера. Для снижения риска заболевания рекомендуется исключить из меню некоторые продукты.

Как сообщается в статье издания Rai Al Youm, в первую очередь следует исключить из ежедневного рациона газированные напитки, сладости и выпечку. Считается, что неумеренное потребление этих продуктов может вызвать повреждение нервных клеток.

Также авторы исследования призывают с осторожностью употреблять острую пищу и специи. В них содержится вещество капсаицин, которое и дает остроту. Частое употребление снижает когнитивные способности и плохо влияет на память.

В зону риска также входит фаст-фуд – содержащиеся в нем трансжиры снижают активность головного мозга. Также стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием консервантов, соли и насыщенных жирных кислот – это колбасы, мясные полуфабрикаты и сыр. Как уточняется в статье, эта пища плохо влияет на сосуды мозга и может вызвать воспаление.

Ранее диетолог назвал продукты, ведущие к ожирению у детей. Пища с избыточным содержанием соли и сахара наносят непоправимый вред здоровью. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, неуемное потребление сахара отнимает до 15 лет жизни и приводит к возникновению многих заболеваний.