Воды - по грудь: в Амурской области спасают урожай, дома и животных от небывалого паводка

В Амурской области сложилась сложная ситуация из-за сильного паводка. Жители поселка Игнатьево теперь добираются до работы, магазинов или поликлиники - в резиновых сапогах и не выпуская весел из рук. Резкий подъем реки отрезал связь с внешним миром. На одних улицах - воды по колено, на других по пояс, а где-то не может пройти даже грузовая техника.

Рядом с соседним селом прорвало дамбу: вода хлынула мощным потоком глубокой ночью. Десятки дворов затопило меньше, чем за сутки.

Местный житель Виталий Коршунов ждал в этом году большой урожай. Были посажены картофель, огурцы, помидоры, зелень. Теперь все это придется покупать, так как весь огород буквально на глазах уходит под воду.

Пока у сельчан гибнет урожай и топит первые этажи домов и уплывает мебель, фермерам приходится спасать домашний скот. Овцы и козы стали поневоле - водоплавающими животными. Уровень воды доходит людям уже по грудь.

Сотни частных домов и 500 фермерских хозяйств по всей Амурской области сейчас находятся под водой. Кадры с коптера наглядно показывают весь масштаб происшествия. Дорог не видно даже с воздуха, множество населенных пунктов остались без автомобильного сообщения.

В Благовещенске курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища, спасатели и горожане строят защитные дамбы на побережье Амура. Мешки с песком устанавливают вдоль 6-километровой набережной. Только за последние сутки уровень воды здесь повысился почти на метр, и она продолжает прибывать.