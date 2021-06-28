Россия восстановила авиасообщение с восемью странами

С понедельника Россия возобновляет прерванное из-за пандемии COVID-19 регулярное авиационное сообщение с рядом стран. В их числе – Болгария, Бельгия, Ирландия, Иордания, Италия, Кипр, Северная Македония и США.

Рейс Москва – Брюссель будет летать четыре раза в неделю. Рейсы в Болгарию возобновляются по трем направлениям – София, Бургас и Варна. Самолеты туда будут летать как из Москвы, так и из других городов России, включая Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самару.

В Иордании станут доступны полеты из Москвы в Амман, в Ирландии – из Москвы в Дублин. Италия откроется четырьмя городами – Римом, Миланом, Венецией и Неаполем. На Кипр можно будет добраться рейсами Москва – Ларнака и Москва – Пафос. Также разрешен один рейс в неделю в Скопье, Северная Македония.

Рейсы в США будут отправляться дважды в неделю по маршрутам Москва – Вашингтон и Москва – Нью-Йорк. Также будет заметно увеличено количество рейсов в уже открытые для авиасообщения страны, включая Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию.

Ранее стало известно, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Данное решение было принято по итогам работы российской инспекционной группы, которая сегодня завершила свою работу в Турции. Специалисты пришли к выводу, что в стране соблюдаются все необходимые меры по противодействию коронавирусу.