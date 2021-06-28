Во время грозы в Останкинскую башню ударили 22 молнии
Несмотря на неблагоприятные погодные условия телебашня работала в штатном режиме.
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В понедельник, 28 июня, за полтора часа грозы в Останкинскую телебашню попало 22 молнии. Об этом рассказали в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
«За полтора часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии», - приводит РИА Новости сообщение РТРС.
Как, в свою очередь, сообщили в пресс-службе Останкинской башни, несмотря на неблагоприятные погодные условия она работала в штатном режиме. Теле- и радиовещание прекращено не было.