Во время грозы в Останкинскую башню ударили 22 молнии

В понедельник, 28 июня, за полтора часа грозы в Останкинскую телебашню попало 22 молнии. Об этом рассказали в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«За полтора часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии», - приводит РИА Новости сообщение РТРС.

Как, в свою очередь, сообщили в пресс-службе Останкинской башни, несмотря на неблагоприятные погодные условия она работала в штатном режиме. Теле- и радиовещание прекращено не было.