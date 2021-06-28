Золото и пластик: найден необычный способ избавиться от боли в спине

Ученые Кембриджского университета разработали имплант для спинного мозга, который должен облегчать хроническую боль спины. Речь идет об устройстве толщиной около двух миллиметров, которое при помощи иглы вводится в область, окружающую спинной мозг. После данной манипуляции имплант заполняется воздухом и разворачивается, в результате чего спинной мозг оказывается под контролем, пишет Science Alert.

Устройство вводится в эпидуральное пространство и обладает способностью сигнализировать мозгу об отсутствии хронической, посылая электрические заряды. При этом введение импланта не требует сложной операции, манипуляция проводится под общей анестезией.

Для производства импланта используется ультратонкий пластик и тончайшие листы золота. Зарядка устройства происходит удаленно при помощи беспроводной подзарядки.

Ученые напомнили, что около десяти процентов населения в США страдают от непреодолимой боли в спине, которая не поддается лечению обычными методами, такими как нестероидные противовоспалительные препараты или опиоидные препараты. Для этих целей используется стимуляция спинного мозга.