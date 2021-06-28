Директора турагентства в Красноярске заподозрили в махинациях с ПЦР-тестами на COVID-19

В Красноярске полицейские проводят проверку после сообщения о возможной фальсификации с ПЦР-тестами, необходимыми для выезда на отдых за границу.

«Сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициировано проведение проверки видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей. На данном видео директор одного из филиалов туристического агентства сообщает, что оказывала клиентам с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус содействие в получении отрицательного результата того же теста, необходимого для выезда за рубеж», - сказали в пресс-центре, добавив, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее местные СМИ, со ссылкой на социальные сети, опубликовали ролик, на котором директор одного из турагентств рассказала, как советовала своим клиентам скрыть коронавирус при тестировании.

Она объяснила, как при наличии положительного результата теста избежать проблем при повторном его прохождении. С ее слов, туристы смогли вылететь в Египет, несмотря на проблемы со здоровьем.