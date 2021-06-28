В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации всех взрослых россиян

Позиция по поводу обязательной вакцинации взрослого населения в ответ на инициативу работодателей и профсоюзов должна быть сформирована в правительстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент никакая позиция сформулирована не была.

«Было обращение в правительство, соответственно, какой-то ответ на это, ответ или позиция должны быть сформированы именно в правительстве, с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратились к кабмину с просьбой принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме тех, кто имеет противопоказания и титр антител.

Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан введена в ряде регионов России. Так, в Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.