Шквалистый ветер и стена дождя: на Москву и область обрушился «суперливень»

В Москве и Подмосковье началась гроза с ливнем и шквалистым ветром. Жители столицы и области публикуют в соцсетях многочисленные фото и видео. На кадрах можно увидеть почерневшее небо, стену дождя, а также услышать раскаты грома.

Напомним, утром синоптики предупреждали, что на Москву надвигается «суперливень». В городе ожидается 70% месячной нормы осадков. Местами порывы ветра могут достигать 21-26 метров в секунду. Также ожидается град диаметром 3-6 сантиметров. Отмечалось, что наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части РФ температура в начале июля будет заметно превышать климатическую норму. Ожидается, что температура превысит норму на четыре градуса.