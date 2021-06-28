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Шквалистый ветер и стена дождя: на Москву и область обрушился «суперливень»

Виктория Ивашечкина
13:24 28.06.2021
Жители региона публикуют в соцсетях многочисленные фото и видео.
© Видео: Instagram, emttv77, balashiha_govorit, andreas_1570, vasilisadog_irinaku, alexeybatishchev © Фото: andreas_1570, Instagram
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В Москве и Подмосковье началась гроза с ливнем и шквалистым ветром. Жители столицы и области публикуют в соцсетях многочисленные фото и видео. На кадрах можно увидеть почерневшее небо, стену дождя, а также услышать раскаты грома. 

Напомним, утром синоптики предупреждали, что на Москву надвигается «суперливень». В городе ожидается 70% месячной нормы осадков. Местами порывы ветра могут достигать 21-26 метров в секунду. Также ожидается град диаметром 3-6 сантиметров. Отмечалось, что наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части РФ температура в начале июля будет заметно превышать климатическую норму. Ожидается, что температура превысит норму на четыре градуса.

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