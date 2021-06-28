Путин поздравил выпускников военных вузов
Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с завершением учебы.
«Уверен, все вы, каждый, на своем посту будете профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так как вас учили преподаватели, наставники и командиры. Я благодарю всех, кто передавал вам опыт, знания, традиции офицерского братства. Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины», - сказал президент на встрече с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Напомним, традиция устраивать такие приемы для выпускников военных академий берет начало с 1935 года. Она прерывалась в начале Великой Отечественной войны, чтобы возобновиться в 1957 году. В 2020-м прием также не состоялся из-за пандемии COVID-19.