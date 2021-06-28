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Путин поздравил выпускников военных вузов

Тимур Шерзад
14:08 28.06.2021
Традиция устраивать такие приемы для выпускников военных академий берет начало с 1935 года. Она прерывалась в начале Великой Отечественной войны, чтобы возобновиться в 1957 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с завершением учебы.

«Уверен, все вы, каждый, на своем посту будете профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так как вас учили преподаватели, наставники и командиры. Я благодарю всех, кто передавал вам опыт, знания, традиции офицерского братства. Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины», - сказал президент на встрече с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. 

Напомним, традиция устраивать такие приемы для выпускников военных академий берет начало с 1935 года. Она прерывалась в начале Великой Отечественной войны, чтобы возобновиться в 1957 году. В 2020-м прием также не состоялся из-за пандемии COVID-19. 

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