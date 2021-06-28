В Кремле прокомментировали проведение праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедший в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» в разгар пандемии коронавируса. По словам представителя Кремля, решения о проведении массовых мероприятий принимают руководство города и региона на основе требований санитарных служб, прямых запретов на их проведение нет.

«Решение принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей», - объяснил Песков.

По словам представителя Кремля, каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города.

Напомним, приглашения посмотреть зрелищное шоу, организованное на реке Неве, получили лишь выпускники петербургских и областных учебных заведений, предварительно прошедшие температурный контроль и надевшие маски. Для остальных желающих провели телевизионную трансляцию, во всех красках показавшую действо на разных точках фестиваля.