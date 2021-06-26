Сказочные проводы во взрослую жизнь: как прошел фестиваль «Алые паруса» в Петербурге

В Санкт-Петербурге подошел в концу масштабный ежегодный праздник для выпускников «Алые паруса». Основными темами события в 2021 году были выбраны 60-летняя годовщина первого полета человека в космос, 800 лет со дня рождения Александра Невского, а также 30-летие возвращения российского триколора.

Приглашения посмотреть зрелищное шоу, организованное прямо на реке Неве, получили лишь выпускники петербургских и областных учебных заведений, предварительно прошедшие температурный контроль и надевшие маски. Для остальных желающих провели телевизионную трансляцию, во всех красках показавшую действо на разных точках фестиваля.

На концерте зрители смогли увидеть и послушать популярнейших российских исполнителей, а также наблюдать яркую шоу-программу, не ограниченную ни временем, ни местом, в которой «ожили» Александр Пушкин и Петр I.

Главным событием вечера традиционно стало появление брига с легкими алыми парусами площадью в 900 квадратных метров, прошедшего вдоль набережной под гром фейерверков и рукоплескание молодежи.

Ранее фестиваль стал триумфатором одного из крупнейших конкурсов ивент-индустрии Global Eventex Awards, завоевав четыре золотых и одну серебряную награды.