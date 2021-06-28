Иммунолог объяснил принципы мутации нового лямбда-штамма COVID-19

Изменчивость вирусов представляет собой их естественное состояние. В геноме вируса запрограммированы механизмы постоянного изменения и поиск наиболее выигрышной для распространения конструкции. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Изменчивость вирусов - это их естественное состояние, в геноме запрограммированы механизмы постоянного изменения, гены меняются друг с другом по всей длине генома, и в зависимости от того, если новая конструкция дает выигрыш вирусу, то ее начинает вирус накапливать. А в чем выигрыш? Как раз в скорости размножения, преимуществ в новом пути передачи, то есть целью всего этого вирусного многоклеточного организма, так можно себе представить, это значит что, накопиться и занять новую территорию», - пояснил принципы мутации вирусов иммунолог.

Именно по этому пути следует коронавирус, который получил новую конструкцию - путь размножения от человека к человеку - и быстренько занял всю планету, указал Жемчугов.

«Этот механизм, этот процесс никогда не останавливается, поэтому вполне вероятные новые конструкции, которые будут вытеснять своими преимуществами предыдущие», - отметил специалист.

Ранее в Великобритании были зафиксированы случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, который преимущественно распространен в Южной Америке. По словам экспертов, эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке. Симптомы данного варианта COVID-19 являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.