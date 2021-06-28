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Конец изнуряющей жары: в Москву приходит долгожданное похолодание

Вадим Синицын
01:31 28.06.2021
Уже во вторник температура опустится до 24-26 градусов. Однако даже этот показатель – на шесть градусов выше климатической нормы.
Конец изнуряющей жары: в Москву приходит долгожданное похолодание
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Европейскую Россию ждет похолодание после аномальной жары, оно начнется уже во второй половине понедельника. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Уже во вторник температура опустится до 24-26 градусов. Однако даже этот показатель – на шесть градусов выше климатической нормы, отметил Вильфанд.

«Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется... Температурный фон совершенно другой. Во вторник в Москве будет 24-26 градусов», - цитирует РИА Новости метеоролога.

Ранее в Москве распространили экстренное предупреждение о непогоде. Жителей столицы в понедельник ожидают гроза, ливень и шквалистый ветер. Как сообщили в столичном главке МЧС, предупреждение будет действовать с 9 утра и до конца понедельника. Скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду.

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