Конец изнуряющей жары: в Москву приходит долгожданное похолодание
Европейскую Россию ждет похолодание после аномальной жары, оно начнется уже во второй половине понедельника. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Уже во вторник температура опустится до 24-26 градусов. Однако даже этот показатель – на шесть градусов выше климатической нормы, отметил Вильфанд.
«Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется... Температурный фон совершенно другой. Во вторник в Москве будет 24-26 градусов», - цитирует РИА Новости метеоролога.
Ранее в Москве распространили экстренное предупреждение о непогоде. Жителей столицы в понедельник ожидают гроза, ливень и шквалистый ветер. Как сообщили в столичном главке МЧС, предупреждение будет действовать с 9 утра и до конца понедельника. Скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду.