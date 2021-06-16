Назван фрукт, помогающий снизить давление

Гипертония приводит к плохому самочувствию, а также может сигнализировать о приближении сердечно-сосудистых катастроф. Однако существуют фрукт, который способствуют снижению давления. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Содержащиеся в сливе полезные вещества укрепляют стенки сосудов, а также в ряде случаев способствуют снижению рисков инфаркта или инсульта – это те заболевания, которые больше всего грозят гипертоникам.

Кроме того, этот продукт обладает умеренным мочегонным эффектом, что позволяет организму избавляться от лишней жидкости. В свою очередь это вызывает снижение артериального давления.

Одним из главных достоинств сливы является ее низкая калорийность. Если делать из нее варенье, то все полезные свойства плода сведутся практически к нулю. Фрукт можно сушить или делать из него пастилу.

«Главное – не добавлять сахар, чтобы было вкусно. В сливе все имеется», – сказал специалист.

Ранее Гинзбург перечислил неожиданные полезные свойства редиса. Так, потребление этого продукта замедляет процесс старения. Однако из-за того, что он бывает острым на вкус, его следует есть с осторожностью.