В Москве побит антирекорд по количеству госпитализаций с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю в столице были побиты рекорды по числу госпитализаций, пациентов в реанимации и по количеству умерших от COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной», - подчеркнул Собянин.

По последним данным, наибольшее число новых случаев коронавируса было выявлено в Москве - 7246, Подмосковье - 2722, Санкт-Петербурге - 1335.



При этом наименьшее число новых случаев зафиксировали в Магаданской области - 12, Чукотском автономном округе - 3, Ненецком автономном округе - 2.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за сутки в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с заражением коронавирусом. По его словам, это оказывает значительное давление на медицинскую систему города.