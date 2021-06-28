В Москве побит антирекорд по количеству госпитализаций с COVID-19
Кроме того, наибольшее количество новых случаев коронавируса также было выявлено в столице.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю в столице были побиты рекорды по числу госпитализаций, пациентов в реанимации и по количеству умерших от COVID-19.
«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной», - подчеркнул Собянин.
По последним данным, наибольшее число новых случаев коронавируса было выявлено в Москве - 7246, Подмосковье - 2722, Санкт-Петербурге - 1335.
При этом наименьшее число новых случаев зафиксировали в Магаданской области - 12, Чукотском автономном округе - 3, Ненецком автономном округе - 2.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за сутки в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с заражением коронавирусом. По его словам, это оказывает значительное давление на медицинскую систему города.