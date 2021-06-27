В ЮАР ужесточили карантинные ограничения из-за штамма «Дельта»

Власти ЮАР ужесточили коронавирусные ограничения из-за распространения штамма «Дельта». Об этом заявил президент страны Сирил Рамафоса.

Сейчас в ЮАР идет третья волна коронавируса, и на этом фоне распространение нового штамма становится еще более опасным. Сейчас «Дельта» зафиксирована в пяти провинциях республики.

«Мы имеем доказательства в пользу того, что он быстро вытесняет вариант "бета", который в основном распространялся в нашей стране. Мы обеспокоены быстрым распространением этого варианта. Ситуация ухудшилась», - цитирует РИА Новости президента ЮАР.

Ранее ученые из Национального института вирусологии Индии обнаружили у летучих мышей и лисиц в штате Махараштра вирус Непах, который, по данным ВОЗ, считается одним из самых смертельно опасных в мире. Смертность от вируса варьируется от 40 до 75%.