В стране и мире Врач рассказала, как перестать зависеть от перемен погоды Анна Касаткина Некоторые люди тяжело реагируют даже на хорошие изменения погодных условий. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Sam Moqadam, Unsplash Читайте нас на: Снизить метеочувствительнось могут помочь занятия спортом. Об этом в беседе со «Звездой» заявил врач-терапевт высшей категории, фитнес-тренер Елена Карякина. Она отметила, что некоторые люди могут остро реагировать на любые изменения погоды - как в хорошую, так и в плохую сторону. «Я бы посоветовала, как терапевт и как тренер, всем больше заниматься спортом. Занятия спортом укрепляют сосуды, соответственно, человек сможет меньше реагировать на погодные условия», - сказала Карякина. Ранее врач назвал способ пережить «барическую яму». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика