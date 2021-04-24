Врач рассказала, как перестать зависеть от перемен погоды
Некоторые люди тяжело реагируют даже на хорошие изменения погодных условий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Sam Moqadam, Unsplash
Снизить метеочувствительнось могут помочь занятия спортом. Об этом в беседе со «Звездой» заявил врач-терапевт высшей категории, фитнес-тренер Елена Карякина.
Она отметила, что некоторые люди могут остро реагировать на любые изменения погоды - как в хорошую, так и в плохую сторону.
«Я бы посоветовала, как терапевт и как тренер, всем больше заниматься спортом. Занятия спортом укрепляют сосуды, соответственно, человек сможет меньше реагировать на погодные условия», - сказала Карякина.
Ранее врач назвал способ пережить «барическую яму».