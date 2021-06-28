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«Развязаны руки для произвола»: Лавров сравнил западный миропорядок с «лихими девяностыми»

Иван Линдеманн
01:11 28.06.2021
Глава МИД РФ считает, что миропорядок ЕС основан на правилах и противоречит универсальным принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН. При этом, от расшифровки своих правил страны Запада тщательно уходят.
«Развязаны руки для произвола»: Лавров сравнил западный миропорядок с «лихими девяностыми»
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Сергей Лаврова считает, что западная концепция миропорядка в настоящее время похожа на «лихие девяностые». По словам министра, после прошедших саммитов НАТО и G7 в этом не остается каких-либо сомнений.

«Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу», - написал Лавров в статье, опубликованной газетой «Коммерсант» и журналом «Россия в глобальной политике».

Также, отметил Лавров, в итоговых документов двух саммитов закреплено продвижение концепции миропорядка, который основан на правилах и противоречит универсальным принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН.

При этом, от расшифровки своих правил страны Запада тщательно уходят.

«"Прелесть" западных "правил" – именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" (предъявлять факты не станет) и объявляет о своем "праве "наказывать" нарушителя". То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола – в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России "лихих" 1990-х это называлось "действовать по понятиям", - пояснил министр.

В этой же статье Лавров объяснил, почему идея Франции и Германии провести саммит Россия-ЕС была похоронена, не успев родиться.

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