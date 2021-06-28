Лавров объяснил, почему идея саммита Россия-ЕС была похоронена

Политику Европейского союза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Именно поэтому, по его словам, идея Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз была похоронена, не успев родиться.

Глава МИД обратил внимание на то, какие заявления были сделаны лидерами стран Евросоюза после встречи Владимира Путина с Джо Байденов.

«Лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось - более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой», - написал он в статье, опубликованной газетой «Коммерсант» и журналом «Россия в глобальной политике».

Также Лавров заявил, что по итогам дискуссий в Брюсселе Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба разработали новые антироссийские санкции.

«Пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас. При желании придумают что-нибудь», - отметил глава МИД РФ.

Напомним, что Евросоветом была подтверждена готовность идти на избирательное взаимодействие с РФ в областях общего интереса. Продумать развитие подобного сотрудничества, способного затрагивать, к примеру, такие области, как экология и здравоохранение, также было поручено Еврокомисии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю.