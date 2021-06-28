Бельгия обыграла Португалию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Португалии по футболу завершила борьбу на Чемпионате Европы. Португальцы уступили бельгийцам в одной восьмой финала.

Игра в Севилье завершилась со счетом 1:0 в пользу Бельгии. Автором единственного гола стал Торган Азар, он поразил ворота португальцев на 42-й минуте матча. Теперь Бельгия встретится с Италией в четвертьфинале турнира 2 июля.

Сборная России прекратила участие в Евро-2020 еще раньше, потерпев поражение от Дании. Заключительный матч нашей команды в рамках группового этапа Чемпионата Европы 2020 года прошел 21 июня и окончился со счетом 4:1 в пользу датчан.