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Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D

Кира Карон
09:21 27.06.2021
Эксперт объяснил, к чему может привести дефицит витамина D у любого человека.
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
© Фото: Heiner Heine, imageBROKER, Globallookpress
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что одним из самых частых симптомов дефицита витамина D являются мышечно-скелетные боли.

«По медицинскому закону любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D», - предупредил он в эфире канала «Россия-1».

По словам Мясникова, витамин D вырабатывается в организме «практически без всякого солнца», достаточно просто проводить время на открытом воздухе.

Также врач рассказал о продуктах, которые содержат витамин D. К ним относятся морепродукты, яйца и молоко. В заключение Мясников напомнил, что недостаток этого элемента может привести к развитию рака и болезней сердца.

Ранее Александр Мясников заявил, что курица гриль, приготовленная на улице, может нанести вред здоровью. Как рассказал медик, есть высокая вероятность подцепить штамм кишечной палочки, в которой присутствует смертельно опасный токсин.

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