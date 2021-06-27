Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что одним из самых частых симптомов дефицита витамина D являются мышечно-скелетные боли.

«По медицинскому закону любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D», - предупредил он в эфире канала «Россия-1».

По словам Мясникова, витамин D вырабатывается в организме «практически без всякого солнца», достаточно просто проводить время на открытом воздухе.

Также врач рассказал о продуктах, которые содержат витамин D. К ним относятся морепродукты, яйца и молоко. В заключение Мясников напомнил, что недостаток этого элемента может привести к развитию рака и болезней сердца.

Ранее Александр Мясников заявил, что курица гриль, приготовленная на улице, может нанести вред здоровью. Как рассказал медик, есть высокая вероятность подцепить штамм кишечной палочки, в которой присутствует смертельно опасный токсин.