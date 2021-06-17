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Мясников предупредил о смертельной опасности курицы гриль

Анна Назайкина
14:04 17.06.2021
По словам специалиста, существует риск заполучить поражение почек и тяжелую анемию.
Мясников предупредил о смертельной опасности курицы гриль
© Фото: Руслан Кривобок РИА Новости
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что курица гриль, приготовленная на улице, может нанести вред здоровью. Как рассказал медик, есть высокая вероятность подцепить штамм кишечной палочки, в которой присутствует смертельно опасный токсин.

«По привычке прописывают антибиотики. Антибиотик убивает эту кишечную палочку — она разрушается. И токсин, который был внутри, выходит наружу. Он может вызвать поражение почек и тяжелую анемию. Тридцать процентов смертность», — предупредил медик.

Ранее эксперт по здоровому питанию, шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын рассказал, какую часть куриной тушки лучше не есть. Он также добавил, что белое мясо грудки - самое безопасное, считает специалист по здоровому питанию. Однако, даже это мясо нуждается в тщательной термической обработке.

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